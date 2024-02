Po požiari akvaparku v Göteborgu je nezvestný jeden človek

Štokholm 13. februára (TASR) - Jedna osoba je nezvestná v dôsledku rozsiahleho požiaru, ktorý vypukol v pondelok v rozostavanom akvaparku v druhom najväčšom švédskom meste Göteborg. Šestnásť ďalších ľudí museli ošetriť pre "drobné zranenia". Z nemocnice ich však už prepustili, uvádza v utorok agentúry DPA.



Požiar vypukol v akvaparku Oceana, ktorý je momentálne vo výstavbe a otvoriť by ho mali počas nadchádzajúceho leta. Vedenie komplexu zároveň oznámilo, že nezvestný je jeden z pracovníkov subdodávateľskej firmy.



"Sme hlboko zarmútení touto ničivou udalosťou. Našou prvoradou úlohou je teraz pomáhať polícii pri pátraní po nezvestnej osobe a tiež poskytnúť pomoc všetkým postihnutým," povedal Andreas Andersen, šéf parku Liseberg.



Príčina požiaru, ktorý spôsobil "úplnú deštrukciu" budovy akvaparku, dosiaľ nie je známa.



Nad oblasťou sa v pondelok šíril hustý dym. Hasiči vyzvali jej obyvateľov, aby nevychádzali von, "zatvorili si okná, dvere a vypli ventiláciu". Polícia informovala, že v blízkosti vodného parku evakuovali viacero budov vrátane jedného hotela.



Po dokončení by mala Oceana zahŕňať krytý plavecký areál s rozlohou takmer 6000 metrov štvorcových a vonkajší plavecký areál s rozlohou 4 000 metrov štvorcových. Plánovaná je tam aj reštaurácia a hotel. Kapacita tohto vodného parku by mala byť až 1750 návštevníkov.