Útok na strednej škole vo Švédsku si vyžiadal život dvoch zamestnankýň

Malmö 22. marca (TASR) – Dve ženy-päťdesiatničky prišli o život pri pondelňajšom násilnom trestnom čine na strednej škole vo švédskom meste Malmö. Ide o zamestnankyne školy, ktoré podľahli zraneniam spôsobeným pri tomto čine, informovali agentúry AFP a DPA.



Policajti po príchode do školy zatkli pre podozrenie z vraždy 18-ročného študenta. Čo presne sa v škole stalo však zatiaľ stále nie je známe.



Polícia bola do školy privolaná po 17.00 h k "závažnému trestnému činu". Neskôr uviedla, že dve osoby boli po prevezené do nemocnice, jedna osoba bola zatknutá. Podľa informácií denníka Aftonbladet mala byť ozbrojená sekerou a nožom.



Verejnoprávna televízia SVT uviedla, že študenti popoludní v škole nacvičovali muzikál. Polícia neskôr informovala, že situácia je pod kontrolou. V čase spáchania násilného činu sa v areáli školy nachádzalo približne 50 ľudí.



Švédsko sa už dlhšie obdobie bojuje s rozmáhajúcou sa aktivitou zločineckých gangov, ktoré vo veľkých a niekedy aj v menších mestách používajú strelné zbrane a výbušniny.



V Malmö prijali niekoľko opatrení a programov na boj proti kriminalite. Za problémovú oblasť je považovaná najmä tamojšia štvrť Rosengrd, odkiaľ pochádza švédska futbalová hviezda Zlatan Ibrahimovič.