Švédsko podľa experta OSN vníma klimatických aktivistov ako zločincov

Štokholm 5. marca (TASR) - Osobitý pracovník OSN pre ochrancov životného prostredia Michel Forst vyjadril po dvojdňovej návšteve Švédska obavy, že Štokholm zaobchádza so svojimi klimatickými aktivistami ako so "zločincami". TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



"Je ťažké pochopiť, prečo sa s týmito mierumilovnými ľuďmi zaobchádza ako so zločincami," uviedol Forst. Poprel tak všeobecnú domnienku, že Švédsko je považované za ochrancu životného prostredia.



"Vo Švédsku nevidím žiadnu súdržnosť medzi vonkajšími opatreniami, ktoré krajina prijíma... a nedostatočnou pozornosťou venovanou obhajcom (životného prostredia) vo Švédsku," dodal Forst pre AFP. Krajinu navštívil s cieľom rokovať s tamojšou vládou o tejto problematike.



Jeho znepokojenie pramení predovšetkým z dvoch prípadov z rokov 2023 a 2024. V prvom z nich išlo o ženu menom Marie, ktorú zamestnala švédska energetická agentúra a poverila ju vypracovaním návrhu na zníženie závislosti krajiny od dovozu fosílnych palív a na rozvoj domácej výroby bioplynu.



Mimo práce pravidelne demonštrovala proti nedostatočným opatreniam švédskej vlády pri riešení klimatických zmien. Hoci svojho zamestnávateľa o aktivizme informovala, po tom, ako sa dostala do povedomia švédskych médií, ju prepustil. Švédsky minister civilnej obrany Carl-Oskar Bohlin sa k prípadu na žiadosť AFP odmietol vyjadriť.



Druhý prípad sa týkal ženy identifikovanej ako Clara, ktorá sa v roku 2023 zúčastnila na proteste proti používaniu súkromných lietadiel. Niektorí protestujúci hádzali na budovu terminálu na štokholmskom letisku Bromma červenú farbu. Clare hrozia až dva roky väzenia pre údajný vandalizmus, píše AFP.



V roku 2021 podala žiadosť o švédske občianstvo, ktoré jej minulý rok zamietli s odôvodnením, že je podozrivá z trestného činu.