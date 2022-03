Švédsko podľa premiérky Anderssonovej už nie je neutrálne

Berlín 28. marca (TASR) - Švédsko od svojho vstupu do Európskej únie už nie je "skutočne neutrálne" a v krajine takisto prebieha diskusia o možnom vstupe do NATO. Povedala to v pondelok švédska premiérka Magdalena Anderssonová. TASR správu prevzala s internetových vydaní denníkov Münchner Merkur a Salzburger Nachrichten.



Anderssonová pripomenula, že situácia v oblasti bezpečnosti v Európe sa mení. Vo Švédsku podľa jej slov prebieha diskusia o vstupe do Severoatlantickej aliancie. To, čo je pre Švédsko "najlepšia cesta", bude podľa nej známe až po skončení týchto diskusií.



Švédsko podľa Anderssonovej od svojho vstupu do EÚ nie je "skutočne neutrálne", no takisto "nie je členom vojenskej aliancie".



Švédska premiérka v pondelok v Berlíne s nemeckým spolkovým kancelárom rokovala aj o situácii na Ukrajine. Ruský útok sa podľa Anderssonovej nevzťahuje len na Ukrajinu, ale aj európsku bezpečnostnú architektúru.



Anderssonová dodala, že Švédsko pre Ukrajinu nepredstavuje model neutrality. Každá krajina sa podľa nej musí "sama rozhodnúť, akú pozíciu zaujme – rozhodnutie o neutralite spočíva na občanoch Ukrajiny", píše Münchner Merkur.