Švédsko podpísalo oficiálnu žiadosť o členstvo v NATO

Štokholm 17. mája (TASR) - Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová v utorok ráno podpísala žiadosť krajiny o členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO). TASR správu prevzala zo stanice CNN.



Tento akt predstavuje oficiálny krok Štokholmu smerujúci k členstvu vo vojenskej aliancii vedenej Spojenými štátmi a ukončuje desaťročia vojenskej neutrality Švédska. Zmenu v postoji vyvolala invázia Ruska na Ukrajinu, čo spôsobilo celkový dramatický vývoj v európskej bezpečnosti a geopolitike.



"Je to veľmi veľký, veľmi závažný krok a máme pocit, že sme dospeli k záveru, ktorý je pre Švédsko najlepší," uviedla Lindeová. "Nevieme, ako dlho to bude trvať, ale počítame, že to potrvá rok," dodala.



"Žiadosť tento týždeň odovzdáme, spolu s Fínskom, asi tak do jedného dňa, a potom ju bude NATO spracovávať," informovala ešte ministerka.



Švédska premiérka Magdalena Anderssonová už v pondelok oznámila, že krajina sa musí pripojiť k NATO spolu so susedným Fínskom, aby sa "zaistila bezpečnosť švédskych obyvateľov".



Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že vstup oboch severských krajín do NATO nebude pre Rusko hrozbou, ale vojenské rozšírenie územia (aliancie) bude "určite príčinou našej reakcie".