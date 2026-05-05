< sekcia Zahraničie
Švédsko pokračuje v plánoch zriadiť zahraničnú spravodajskú službu
Podobne ako mnohé iné spravodajské agentúry, ani švédska vojenská tajná služba (MUST) nepredpokladala plnohodnotnú ruskú inváziu na Ukrajinu, čo viedlo ku značnej kritike.
Autor TASR
Štokholm 5. mája (TASR) - Švédska vláda v utorok oznámila, že pokračuje v prípravách na zriadenie novej zahraničnej spravodajskej služby v reakcii na predchádzajúcu kritiku, že sa švédskym bezpečnostným zložkám nepodarilo predvídať ruskú inváziu na Ukrajinu v roku 2022. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Ako dobre vieme, nachádzame sa v závažnej bezpečnostnej situácii a každý deň čelíme širokej a komplexnej hrozbe, čo kladie nové a zvýšené nároky na naše kapacity,“ uviedla ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová na tlačovej konferencii.
„Máme tiež nové očakávania od seba ako člena NATO a keďže teraz rozvíjame svoju spravodajskú štruktúru, budeme tiež v lepšom súlade so štruktúrami, ktoré existujú v rámci NATO a medzi našimi spojencami,“ dodala.
Podobne ako mnohé iné spravodajské agentúry, ani švédska vojenská tajná služba (MUST) nepredpokladala plnohodnotnú ruskú inváziu na Ukrajinu, čo viedlo ku značnej kritike.
Nová agentúra bude spolupracovať s existujúcimi orgánmi, vrátane spomínanej MUST, Švédskej bezpečnostnej služby (SAPO), ktorá je súčasťou policajného zboru a Národnej obrannej rádiovej služby (FRA).
Stenergardová uviedla, že náklady na novú agentúru sa budú pohybovať okolo 2,8 miliardy korún (približne 260 miliónov eur), pričom prostriedky sa budú primárne čerpať z rozpočtu ozbrojených síl.
Nová agentúra by mala začať pôsobiť koncom tohto roka.
„Ako dobre vieme, nachádzame sa v závažnej bezpečnostnej situácii a každý deň čelíme širokej a komplexnej hrozbe, čo kladie nové a zvýšené nároky na naše kapacity,“ uviedla ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová na tlačovej konferencii.
„Máme tiež nové očakávania od seba ako člena NATO a keďže teraz rozvíjame svoju spravodajskú štruktúru, budeme tiež v lepšom súlade so štruktúrami, ktoré existujú v rámci NATO a medzi našimi spojencami,“ dodala.
Podobne ako mnohé iné spravodajské agentúry, ani švédska vojenská tajná služba (MUST) nepredpokladala plnohodnotnú ruskú inváziu na Ukrajinu, čo viedlo ku značnej kritike.
Nová agentúra bude spolupracovať s existujúcimi orgánmi, vrátane spomínanej MUST, Švédskej bezpečnostnej služby (SAPO), ktorá je súčasťou policajného zboru a Národnej obrannej rádiovej služby (FRA).
Stenergardová uviedla, že náklady na novú agentúru sa budú pohybovať okolo 2,8 miliardy korún (približne 260 miliónov eur), pričom prostriedky sa budú primárne čerpať z rozpočtu ozbrojených síl.
Nová agentúra by mala začať pôsobiť koncom tohto roka.