Švédsko ponúklo Dánsku protidronové systémy na zabezpečenie summitu EÚ
Švédsko v posledných mesiacoch investovalo vo veľkej miere do systémov protivzdušnej obrany.
Autor TASR
Štokholm 26. septembra (TASR) - Švédsko ponúklo Dánsku protidronové technológie pre budúcotýždňový summit EÚ v Kodani, uviedol v piatok švédsky premiér Ulf Kristersson. Reagoval tak na nedávne opakované narušenia dánskeho vzdušného priestoru dronmi v oblastiach viacerých letísk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V uplynulých dňoch sme videli nevítanú rozsiahlu dronovú aktivitu v rôznych krajinách,“ povedal Kristersson v rozhovore pre televíziu TV4. „Budúci týždeň sa približne 40 hláv vlád zúčastní na summite EÚ v Kodani,“ skonštatoval.
Dánska vláda pre televíziu TV2 uviedla, že Kodaň už ponuku prijala, aby zabezpečila hladký priebeh summitu, informoval portál The Guardian.
Švédsko v posledných mesiacoch investovalo vo veľkej miere do systémov protivzdušnej obrany. „Objednali sme systémy protivzdušnej obrany schopné bojovať proti dronom aj lietadlám za viac ako desať miliárd švédskych korún (1,06 miliardy dolárov) a investujeme do nových prostriedkov na boj proti dronom,“ uviedol minister obrany Pal Jonson v písomnom stanovisku pre AFP.
