Švédsko posilňuje vojenské hliadky na ostrove Gotland

Štokholm 13. januára (TASR) - Švédska armáda vo štvrtok oznámila, že zintenzívňuje vojenské aktivity na svojom ostrove Gotland v Baltskom mori v dôsledku rastúceho napätia medzi NATO a Ruskom i nedávneho rozmiestnenia ruských vyloďovacích plavidiel v tejto oblasti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Generálporučík Michael Claesson, náčelník spoločných operácií švédskych ozbrojených síl, uviedol, že od štvrtka hliadkujú švédski vojaci v prístave a na letisku v hlavnom meste Gotlandu Visby. Išlo podľa neho o reakciu na ruské vyloďovacie plavidlá, ktoré tento týždeň vplávali do Baltského mora.



Podľa Claessona tento krok ruskej strany len prispel k dlhoročnému zhoršovaniu sa bezpečnostnej situácie v regióne, ku ktorému dochádza aj v bezprostrednej blízkosti švédskych hraníc.



"Nedávne napätie a vývoj v oblasti bezpečnosti tento obraz nezmenili, ale skôr ho posilnili," povedal Claesson. Dodal, že švédske ozbrojené sily podľa neho nedávno zaznamenali posilnenie zahraničných vojenských kapacít v blízkosti švédskeho územia, pričom ruské vyloďovacie plavidlá sú ich súčasťou.



"Prešli cez prieliv Veľký Belt a pokračovali do Baltského mora," Claesson povedal, že švédska armáda podniká kroky v reakcii na nedávne aktivity Moskvy aj v iných častiach Švédska, bližšie podrobnosti však odmietol poskytnúť, píše Reuters.



Gotland je najväčším švédskym ostrovom, ktorý má pre Štokholm veľký strategický význam. Leží zhruba 330 kilometrov severozápadne od Kaliningradu - sídla ruskej Baltskej flotily. V roku 2019 Švédsko rozmiestnilo na tomto ostrove modernizovaný systém protivzdušnej obrany zem-vzduch.



Ako pripomína Reuters, Švédsko nie je členom NATO, ale s Alianciou má veľmi úzke väzby. Po desaťročiach zanedbávania Štokholm posilňuje svoje obranné kapacity v dôsledku rastúcich obáv z eskalácie napätia medzi NATO a Ruskom, ako aj aktivít Moskvy v regióne Baltského mora. Popredný predstaviteľ švédskej armády minulý týždeň poznamenal, že bezpečnostnú stratégiu Švédska by úplne podkopalo, ak by NATO súhlasilo s tým, že sa zdrží ďalšieho rozširovania a obmedzí niektoré zo svojich aktivít v Európe tak, ako to požadovalo Rusko.



Tento týždeň totiž medzi Ruskom, USA a Severoatlantickou alianciou prebiehajú intenzívne rokovania týkajúce sa hrozieb pre ukrajinskú bezpečnosť. Kým západné krajiny vyslovujú obavy z možnej ruskej invázie na Ukrajinu, Moskva od Spojených štátov a NATO žiada rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane toho, aby sa Aliancia nerozšírila o Ukrajinu. Spojené štáty a ich spojenci však Rusku pohrozili, že ak zaútočí na Ukrajinu, zavedú proti nemu prísne sankcie.