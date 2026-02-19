< sekcia Zahraničie
Švédsko poskytne Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci
Cieľom je podľa švédskeho ministra obrany dodať tieto systémy do 24 mesiacov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Štokholm 19. februára (TASR) - Švédska vláda vo štvrtok oznámila vojenskú pomoc pre Ukrajinu vo výške 12,9 miliardy švédskych korún (viac ako 1,2 miliardy eur). Podľa ministra obrany Pala Jonsona ide o tretí najväčší balík, ktorý krajina posiela Kyjevu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Švédsky rezort obrany vo svojom vyhlásení uviedol, že tento 21. balík pomoci je zameraný na najnaliehavejšie potreby Ukrajiny, „to znamená protivzdušnú obranu a udržiavanie platforiem, ktoré sme už dodali spolu s muníciou,“ povedal Jonson.
Vláda uviedla, že približne 4,3 miliardy švédskych korún (vyše 405 miliónov eur) pôjde na dodanie „pokročilého systému protivzdušnej obrany krátkeho dosahu“ Ukrajine. To by zahŕňalo aj dodatočné jednotky mobilného protilietadlového systému TRIDON Mk2, o ktorom Švédsko vo februári uviedlo, že ho dodá Ukrajine.
Cieľom je podľa švédskeho ministra obrany dodať tieto systémy do 24 mesiacov.
Zvyšok finančných prostriedkov bude určených na veľké množstvo streliva vrátane ďalekonosnej delostreleckej munície, ako aj na výcvik a rozšírenie projektu spolupráce s Ukrajinou v oblasti dronov s dlhým doletom.
AFP informuje, že tieto finančné prostriedky sú súčasťou ročného rozpočtu vo výške 40 miliárd švédskych korún (takmer 3,8 miliardy eur), ktorý Švédsko vyčlenilo na pomoc Ukrajine.
Využitie zostávajúcich 27 miliárd švédskych korún (viac ako 2,5 miliardy eur) z tohtoročného rozpočtu bude oznámené na jar a v lete.
Švédsko od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 poskytlo tejto krajine vojenskú pomoc v hodnote 103 miliárd švédskych korún (viac než 9,7 miliardy eur).
Jonson spolu s dánskym ministrom obrany Troelsom Lundom Poulsenom tento mesiac oznámili, že oba štáty spoločne nakúpia a dodajú Ukrajine systémy protivzdušnej obrany v hodnote približne 246 miliónov eur na odrazenie ruských útokov.
Švédsky rezort obrany vo svojom vyhlásení uviedol, že tento 21. balík pomoci je zameraný na najnaliehavejšie potreby Ukrajiny, „to znamená protivzdušnú obranu a udržiavanie platforiem, ktoré sme už dodali spolu s muníciou,“ povedal Jonson.
Vláda uviedla, že približne 4,3 miliardy švédskych korún (vyše 405 miliónov eur) pôjde na dodanie „pokročilého systému protivzdušnej obrany krátkeho dosahu“ Ukrajine. To by zahŕňalo aj dodatočné jednotky mobilného protilietadlového systému TRIDON Mk2, o ktorom Švédsko vo februári uviedlo, že ho dodá Ukrajine.
Cieľom je podľa švédskeho ministra obrany dodať tieto systémy do 24 mesiacov.
Zvyšok finančných prostriedkov bude určených na veľké množstvo streliva vrátane ďalekonosnej delostreleckej munície, ako aj na výcvik a rozšírenie projektu spolupráce s Ukrajinou v oblasti dronov s dlhým doletom.
AFP informuje, že tieto finančné prostriedky sú súčasťou ročného rozpočtu vo výške 40 miliárd švédskych korún (takmer 3,8 miliardy eur), ktorý Švédsko vyčlenilo na pomoc Ukrajine.
Využitie zostávajúcich 27 miliárd švédskych korún (viac ako 2,5 miliardy eur) z tohtoročného rozpočtu bude oznámené na jar a v lete.
Švédsko od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 poskytlo tejto krajine vojenskú pomoc v hodnote 103 miliárd švédskych korún (viac než 9,7 miliardy eur).
Jonson spolu s dánskym ministrom obrany Troelsom Lundom Poulsenom tento mesiac oznámili, že oba štáty spoločne nakúpia a dodajú Ukrajine systémy protivzdušnej obrany v hodnote približne 246 miliónov eur na odrazenie ruských útokov.