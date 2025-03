Švédsko poskytne Ukrajine dosiaľ najväčší balík vojenskej pomoci

Štokholm 31. marca (TASR) - Švédsko poskytne Ukrajine novú vojenskú pomoc vo výške 16 miliárd švédskych korún (1,48 miliardy eur). Oznámil to v pondelok švédsky minister obrany Pal Jonson. Ide o dosiaľ najväčší balík pomoci z tejto severskej krajiny od vypuknutia ruskej invázie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Štokholm chce podľa ministra Jonsona takto vyslať signál, že svoju podporu zintenzívňuje. „Existujú na to silné dôvody vzhľadom na vážnosť situácie na Ukrajine,“ povedal novinárom.



Väčšina z novej pomoci, konkrétne zhruba deväť miliárd švédskych korún (832 miliónov eur), sa použije na nákup novovyrobeného vojenského materiálu, najmä zo švédskej, ale aj európskej produkcie. Výber pomoci podlieha „ukrajinským potrebám“. Približne päť miliárd švédskych korún (462 miliónov eur) je určených pre ukrajinský zbrojársky priemysel a rôzne fondy. Vojenskú pomoc vo výške zhruba pol miliardy švédskych korún (46 miliónov eur) Švédsko venuje Ukrajine zo zásob svojich ozbrojených síl.



Minister Jonson zdôraznil, že vojna na Ukrajine je momentálne v „kritickej fáze“. „Teraz sa všetci sústreďujeme na čo najväčšiu podporu Ukrajiny, aby sa na (mierových) rokovaniach dostala do silnej pozície,“ dodal.



Nový balík pomoci je už v poradí 19., ktorý Švédsko poskytne Ukrajine odvtedy, ako ju vo februári 2022 napadlo susedné Rusko. Švédsko tak Ukrajine poskytlo pomoc v celkovej hodnote zhruba 80 miliárd korún (7,4 miliardy eur), zahŕňajúcu okrem iného približne 50 bojových obrnených vozidiel CV90 vlastnej výroby, ako aj zhruba desať tankov Leopard 2 či protilietadlové raketové systémy.