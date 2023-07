Švédsko poskytne vyše 520 miliónov eur na obnovu Ukrajiny

Štokholm 17. júla (TASR) - Švédska vláda v pondelok oznámila, že vyčlenila šesť miliárd švédskych korún (zhruba 521 miliónov eur) na pomoc pri obnove Ukrajiny a zavádzaní reforiem, ktoré by Kyjevu otvorili cestu k členstvu v Európskej únii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Švédsky minister obchodu a medzinárodného rozvoja Johan Forssell vyhlásil, že finančné prostriedky, ktoré budú Ukrajine dodané v rokoch 2023–2027, sú súčasťou novej stratégie vytvorenej špeciálne pre Ukrajinu.



"Ide o najrozsiahlejšiu a najambicióznejšiu bilaterálnu stratégiu, ktorú Švédsko kedy vyvinulo," oznámil Forssell na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že vyčlenené financie predstavujú "základný kameň" švédskej pomoci pre Ukrajinu.



"V dlhodobom horizonte nechceme v Kyjeve vidieť len jednu, ale dve modro-žlté vlajky: ukrajinskú aj európsku," povedal Forssell na margo reforiem, ktoré by mali Ukrajine pomôcť včleniť sa do EÚ, s čím by jej mali pomôcť aj peniaze zo Švédska.



Finančná podpora pomôže aj s obnovením ukrajinskej infraštruktúry a zdravotníctva a zjednoduší tiež Ukrajine prechod na zelenú energiu a technológie.



Medzi prioritami švédskej pomoci pre Kyjev je aj bezpečnostný sektor a posilnenie dodržiavania ľudských práv. Štokholm chce pomôcť aj v oblasti obchodu pre ukrajinských podnikateľov a tiež bojovať proti korupcii.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 Švédsko už vyčlenilo na humanitárne dodávky a pomoc pre civilné obyvateľstvo 4,7 miliardy švédskych korún (takmer 410 miliónov eur) a na vojenskú podporu až 17 miliárd korún (1,5 miliardy eur).