Švédsko potvrdilo prvý prípad nákazy variantom omikron

Štokholm 29. novembra (TASR) - Vo Švédsku zaznamenali prvý potvrdený prípad nákazy novým koronavírusovým variantom omikron. Oznámil to v pondelok tamojší úrad verejného zdravotníctva.



Variant omikron detegovali vo vzorke odobratej pred niečo vyše týždňom cestovateľovi z juhošvédskeho regiónu Skane, ktorý sa nedávno vrátil z Juhoafrickej republiky.



Agentúra DPA informuje, že podľa vyjadrenia švédskeho úradu verejného zdravotníctva sa objavenie variantu omikron v krajine očakávalo.



O variante omikron prvýkrát informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 24. novembra z južnej časti Afriky, kde počet prípadov nákazy náhle prudko stúpol, pripomína AFP. Odvtedy sa rozšíril po svete a nové prípady sa objavili už aj v Česku, Španielsku, Holandsku, Dánsku, Nemecku, Taliansku, Británii, Austrálii a ďalších štátov sveta. Podozrenia na omikron hlásilo v pondelok aj Francúzsko, informovala agentúra AFP.



WHO zaradila omikron medzi "varianty vyvolávajúce znepokojenie", kam patria aj varianty alfa, beta, gama a delta. Nie je vylúčené, že omikron môže byť infekčnejší ako v súčasnosti celosvetovo rozšírený variant delta.



Lekári z JAR však uvádzajú, že ľudia nakazení omikronom, ktorí netrpia inými ochoreniami, majú len mierne symptómy. Obávajú sa však komplikácií u starších a neočkovaných osôb.



Viaceré krajiny, vrátane členských štátov EÚ, už obmedzili cestovanie z južnej Afriky. Odborníci po celom svete zatiaľ vyhodnocujú riziká spojené s omikronom, ktorý disponuje mimoriadne veľkým počtom mutácií.