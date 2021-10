Švédsko pozastavilo očkovanie vakcínou od Moderny pre ľudí do 30 rokov

Štokholm 6. októbra (TASR) - Švédsky úrad verejného zdravotníctva odporučil v stredu dočasne do 1. decembra pozastaviť očkovanie proticovidovou vakcínou od spoločnosti Moderna pre ľudí mladších ako 30 rokov. Dôvodom sú obavy zo zriedkavých vedľajších účinkov tejto očkovacej látky, informovali agentúry AFP a DPA.



Úrad priblížil, že získal dôkazy o zvýšenom riziku vedľajších účinkov vakcíny od Moderny. Išlo napríklad o riziko zápalu srdcového svalu či zápalu osrdcovníka.



"Úrad verejného zdravotníctva sa rozhodol z preventívnych dôvodov pozastaviť používanie vakcíny Spikevax od firmy Moderna pre každého, kto sa narodil v roku 1991 alebo neskôr," uvádza sa vo vyhlásení, z ktorého cituje AFP. Dotknuté vekové skupiny by mali namiesto uvedenej vakcíny dostať očkovaciu látku od konzorcia Pfizer/BioNTech.



Riziko výskytu zápalových ochorení srdca sa podľa švédskeho úradu spájalo najmä s druhou dávkou vakcíny od Moderny a prevažovalo u mladých mužov a chlapcov niekoľko týždňov po zaočkovaní druhou dávkou. Symptómy podľa úradu prejdú samy od seba, avšak zdravotný stav by mal posúdiť lekár.



"Tí, ktorí sa dali očkovať len nedávno - prvou či druhou dávkou od Moderny - sa nemusia báť, pretože riziko je veľmi malé. Je však dobré vedieť, na aké symptómy je potrebné dať si pozor," uviedol epidemiológ Anders Tegnell.



Vo Švédsku sa môžu dať proti koronavírusu zaočkovať všetky osoby nad 12 rokov. Najmenej prvú dávku dostalo už 84 percent obyvateľov krajiny starších ako 16 rokov a takmer 78 percent je zaočkovaných kompletne.



Európska agentúra pre lieky (EMA) schválila vakcínu od Moderny na núdzové použitie pre vekovú kategóriu od 12 do 17 rokov v júli.