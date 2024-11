Švédsko požiadalo Čínu o spoluprácu pri vyšetrovaní poškodenia káblov

Štokholm 28. novembra (TASR) - Švédsko zaslalo Číne oficiálnu žiadosť o spoluprácu pri objasňovaní toho, ako došlo k nedávnemu poškodeniu dvoch podmorských káblov v Baltskom mori. Oznámil to vo štvrtok švédsky premiér Ulf Kristersson, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Švédsko... zaslalo Číne oficiálnu žiadosť o spoluprácu so švédskymi orgánmi s cieľom objasniť, čo sa stalo. Táto žiadosť bola Číne zaslaná dnes," povedal Kristersson na tlačovej konferencii.



Podmorské káble, jeden spájajúci Fínsko s Nemeckom a druhý Švédsko s Litvou, boli poškodené 17. - 18. novembra. Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyslovil predpoklad, že išlo o sabotáž.



V centre pozornosti švédskych vyšetrovateľov sa ocitla čínska nákladná loď I Pcheng 3, ktorá 15. novembra vyplávala z ruského prístavu Usť-Luga. Z údajov portálu MarineTraffic sledujúceho námornú dopravu na celom svete podľa Reuters vyplýva, že neskoršie súradnice plavidla zodpovedajú času aj miestu, v ktorom došlo k porušeniu káblov.



Loď I Pcheng 3 kotví od minulého týždňa v prielive Kattegat medzi Švédskom a Dánskom, konkrétne však v ekonomickej zóne Dánska.



Kristersson už v utorok apeloval, aby sa plavidlo vrátilo do Švédska a pomohlo Štokholmu s vyšetrovaním.



Predstavitelia tajných služieb viacerých západných krajín medzičasom vyjadrili presvedčenie, že poškodenie oboch káblov spôsobila práve čínska loď. Rôznia sa však v názoroch, či išlo o nehodu alebo o úmyselný čin.