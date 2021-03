Švédsko nezaočkuje toľko ľudí, koľko bolo jeho cieľom, meškajú vakcíny

Štokholm 28. marca (TASR) - Z dôvodu opakovaného meškania dodávok vakcíny proti koronavírusu švédska vláda nenaplní svoj cieľ zaočkovať občanov nad 18 rokov do prvého polroka 2021. V nedeľu o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na koordinátora švédskeho vakcinačného programu.



Švédske úrady pôvodne plánovali dokončiť očkovanie tamojšej dospelej populácie do 30. júna, to však pre omeškané dodávky vakcíny nebude možné, povedal Richard Bergström v rozhovore pre švédsku verejnoprávnu televíziu SVT.



Informoval však, že do tohto dátumu by mohlo byť oboma dávkami vakcíny zaočkovaných zhruba päť miliónov obyvateľov, čo predstavuje asi polovicu tamojšej populácie.



Doteraz vo Švédsku zaočkovali jednou dávkou vakcíny približne miliónov ľudí. Obe dávky vakcíny tam dostalo zhruba 450.000 obyvateľov.



Švédsko od začiatku pandémie zaznamenalo zhruba 780.000 prípadov nákazy a viac ako 13.000 úmrtí. Napriek tomu, že Švédsko dlhodobo odmieta prijať celoplošné karanténne opatrenia, miera úmrtia na komplikácie spojené s ochorením COVID-19 tam naďalej zostáva nižšia ako vo viacerých európskych krajinách, ktoré tzv. lockdowny zaviedli.