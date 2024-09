Švédsko pre poruchu lietadla odkladá bezpečnostné stretnutie

Štokholm 18. septembra (TASR) - Lietadlo so švédskou ministerkou zahraničných vecí Mariou Malmer Stenergardovou a ministrom spravodlivosti Gunnarom Strömmerom sa pre technickú poruchu vrátilo do Štokholmu. Kľúčové bezpečnostné stretnutie oboch ministrov v Turecku sa preto bude musieť odložiť, uviedli v stredu švédski predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Švédske ministerstvo zahraničných vecí ozrejmilo, že posádka a cestujúci neboli v bezprostrednom ohrození.



Stenergardová a Strömmer plánovali na stretnutí s tureckými predstaviteľmi rokovať o bezpečnostnom pakte, ktorý krajiny uzatvorili pred vstupom Švédska do NATO. Pakt bol jednou z podmienok, ktoré si určila Ankara pre schválenie vstupu škandinávskej krajiny do Aliancie.



Turecko schválilo švédsku žiadosť o vstup do NATO v januári 2024 po viac ako ročnom odklade. Následne sa v marci tohto roka stalo členským štátom. Štokholm však musel predtým zmeniť protiteroristické zákony a zasiahnuť aj proti členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorých Turecko spolu s USA a EÚ označujú za teroristov.