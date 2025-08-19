< sekcia Zahraničie
Pre rozširovanie ťažby presúvajú vo Švédsku historický kostol
Autor TASR
Štokholm 19. augusta (TASR) - Vo švédskom banskom meste Kiruna začal pomalý presun historického kostola Kiruna kyrka, ktorý bol vyhlásený za najkrajšiu stavbu vo Švédsku spred roku 1950. Presun tejto červenej drevenej stavby na úplnom severe krajiny bol nariadený z dôvodu rozšírenia ťažby v najväčšej podzemnej bani v Európe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kiruna kyrka, 672-tonový luteránsky kostol z roku 1912, sa bude presúvať päť kilometrov do nového mesta Kiruna na diaľkovo ovládaných plošinových návesoch počas dvoch dní. Operácia začala v utorok po 8.00 h.
Regionálna baňa na železnú rudu spoločnosti LKAB a stále hlbšie vŕtanie v nej v priebehu rokov oslabilo okolitú pôdu, čím sa zvýšilo riziko zrútenia niektorých častí mesta.
V rámci príprav na utorňajší presun vykopali zem okolo kostola, aby pod budovu mohli umiestniť veľké žlté trámy, pomocou ktorých sa stavba mohla zdvihnúť na prívesy.
Kostol bol „pred presťahovaním dôkladne preskúmaný, aby sa čo najlepšie ochránili jeho kultúrne hodnoty a aby sa zabezpečilo, že najmä oltárny obraz a organ budú presťahované s opatrnosťou“, uviedla spoločnosť LKAB.
Očakáva sa, že pri tejto príležitosti ulice mesta zaplní viac ako 10.000 ľudí. Pricestovať do mesta Kiruna by mal tiež švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv.
AFP vysvetľuje, že proces presídľovania mesta začal pred takmer dvomi desaťročiami a pravdepodobne bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Nové centrum mesta slávnostne otvorili v septembri 2022.
Samotné presťahovanie kostola by malo stáť 500 miliónov švédskych korún a financuje ho spoločnosť LKAB, ktorá presun označila za „jedinečnú udalosť vo svetovej histórii“. Spolu s kostolom presunú celkovo 23 kultúrnych stavieb. Zvonica, ktorá stojí samostatne vedľa kostola, bude presťahovaná budúci týždeň.
Spoločnosť LKAB ponúkla všetkým, ktorých sa presťahovanie mesta dotklo, finančnú kompenzáciu alebo prestavbu ich domovov či budov.
