Desaťročia získavané výskumné vzorky sú zničené, hlásia Švédi

Štokholm 5. februára (TASR) - Výskumné vzorky, ktoré sa desaťročia zhromažďovali na lekárskej univerzite Karolínsky inštitút v metropole Štokholm, boli zničené v dôsledku poruchy chladiaceho zariadenia počas vianočných sviatkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vzorky boli pôvodne uskladnené v nádržiach chladených tekutým dusíkom pri teplote mínus 190 stupňov Celzia. Podľa AFP však niekedy medzi 22. až 23. decembrom došlo k prerušeniu dodávok tekutého dusíka do 16 kryogénnych nádrží.



Hoci tieto zásobníky môžu bez chladiacej kvapaliny fungovať maximálne štyri dni, prerušenie dodávok pokračovalo aj na piaty deň, čo viedlo k zničeniu vzoriek poskytnutých viacerými inštitúciami.



"Stalo sa to v tom najhoršom možnom čase vo Švédsku, len deň pred Štedrým dňom," uviedol Matti Sällberg, dekan Karolínskeho inštitútu, v ktorom sídli aj Nobelov výbor zodpovedný za výber laureátov Nobelovej ceny za fyziológiu či medicínu.



Podľa informácií niektorých médií sa hodnota zničených vzoriek odhaduje na približne 500 miliónov švédskych korún (47 miliónov dolárov). Sällberg v tejto súvislosti spresnil, že zatiaľ nedošlo k oficiálnemu vyčísleniu, podotkol však, že hodnota vzoriek sa určite pohybovala v miliónoch.



"Najviac postihnutí sú tí, ktorí skúmajú leukémiu, vzorky od pacientov zbierali až 30 rokov," dodal. Karolínsky inštitút začal incident prešetrovať a informoval aj políciu, aj keď zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o sabotáž alebo vonkajší vplyv.



Vzorky boli určené iba na výskumné účely a ich strata neovplyvní starostlivosť o terajších pacientov. "Ide o vzorky, ktoré boli predmetom rozsiahlych štúdií a plánovali sa ďalšie štúdie," uviedol Sällberg.