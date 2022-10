Švédsko pre vyšetrovanie uzavrelo oblasť v okolí únikov na Nord Stream

Na snímke únik plynu z plynovodu Nord Stream v Baltskom mori pri pobreží dánskeho ostrova Bornholm v utorok 27. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Štokholm 4. októbra (TASR) - Švédska pobrežná stráž uzavrela oblasť v okolí minulotýždňových únikov na potrubiach plynovodu Severný tok (Nord Stream) v Baltskom mori. Urobila tak na príkaz prokuratúry pre potreby vyšetrovania týchto poškodení. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AP a z nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Zákaz plavby a kotvenia platí v okruhu 9,26 kilometra (päť námorných míľ) v okolí únikov, píše FAZ s odvolaním sa na pondelkové vyjadrenie švédskej pobrežnej stráže. Okrem toho tam do odvolania nie je povolený ani rybolov či prieskum morského dna.Prokurátor Mats Ljungqvist v pondelok uviedol, že prebiehajúce vyšetrovanie je zatiaľ v úvodnom štádiu, a preto nie je ešte schopný poskytnúť podrobnejšie informácie.Minulotýždňové podmorské výbuchy vážne poškodili potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori neďaleko Dánska a Švédska. Zároveň došlo k výraznému úniku metánu do ovzdušia.Švédsko v pondelok hlásilo zvýšenie objemu úniku z oblasti menšieho poškodenia plynovodu Nord Stream 2. Z Nord Streamu 1 však už plyn prestal unikať. Tieto úniky vyšetruje spoločný tím vyšetrovateľov zo Švédska, Dánska, Nemecka i ďalších krajín.Ruský prezident Vladimir Putin obvinil západné krajiny zo spáchania sabotáže na podmorských plynovodoch vedúcich z Ruska do Nemecka. Spojené štáty a ich spojenci tieto obvinenia odmietajú s tým, že Rusko už dlhšie vydiera Európu obmedzením dodávok plynu.