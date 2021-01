Švédsko predlžuje pandemické opatrenia najmenej do 7. februára

Štokholm 21. januára (TASR) - Švédska vláda v snahe spomaliť šírenie koronavírusovej infekcie predĺžila vo štvrtok platnosť viacerých pandemických opatrení najmenej do 7. februára. Informoval o tom na tlačovej konferencii premiér Stefan Löfven, píše agentúra DPA.



Jedným z týchto opatrení je predĺženie zákazu nákupu alkoholických nápojov po 20.00 h. Naďalej tiež budú musieť zostať zatvorené športoviská, plavárne a múzeá. Ministerka zdravotníctva Lena Hallengrenová oznámila, že vláda bude tieto nariadenia posudzovať každé dva týždne.



Ministerský predseda Löfven tiež apeloval na zamestnávateľov, aby nariadili prácu z domu pre všetkých svojich pracovníkov, ktorým ju výkon zamestnania umožňuje.



Vzdelávanie študentov vo veku 16-18 rokov bude aj naďalej prebiehať formou dištančného vyučovania. Toto obmedzenie má platiť do 1. apríla, avšak v regiónoch s lepšou epidemiologickou situáciou môže prichádzať ku kombinácií s vyučovaním v školách, vyjadrila sa švédska ministerka školstva Anna Ekströmová.



Vláda odporúčanie nosiť ochranné rúška v prostriedkoch hromadnej dopravy počas dopravnej špičky predĺžila vo štvrtok na celé jarné obdobie.



Vo Švédsku dlhodobo neplatili takmer žiadne obmedzenia, aké zaviedli vo väčšine krajín sveta. Tamojšia vláda len 18. decembra zmenila svoj prístup a vôbec prvýkrát od vypuknutia pandémie avizovala odporúčanie nosiť ochranné rúška; presný termín však udali až 30. decembra. Ako pripomína švédsky portál The Local, stále ide len o odporúčanie, a nie právne nariadenie.



Švédsko od začiatku pandémie zaznamenalo zhruba 538.000 prípadov nákazy a takmer 10.800 úmrtí.