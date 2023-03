Švédsko predstavilo návrh na sprísnenie protiteroristickej legislatívy

Štokholm 9. marca (TASR) — Švédska vláda vo štvrtok predstavila návrh zákona zameraný na sprísnenie protiteroristickej legislatívy. Stalo sa tak v deň, keď budú pokračovať rokovania s Tureckom o vstupe Švédska do v Severoatlantickej aliancie, uviedla agentúra DPA.



Na základe nových ustanovení bude účasť v teroristickej organizácii či financovanie takejto účasti trestným činom, za ktorý bude hroziť niekoľkoročný trest odňatia slobody. Zmeny musí ešte schváliť švédsky parlament. Účinnosť by mali vstúpiť 1. júna.



Minister spravodlivosti Gunnar Strömmer uviedol, že navrhované zmeny uzatvoria medzeru v súčasnej legislatíve. Švédsky premiér Ulf Kristersson zmeny v protiteroristickej legislatíve považuje za dôležitý krok k splneniu záväzkov, ktoré Švédsko dalo koncom júna minulého roku v dohode s Tureckom a Fínskom. Cieľom tejto dohody je uľahčenie prístupových rokovaní.



Švédsko a Fínsko o vstup do NATO oficiálne požiadali vlani v máji. Na ich prijatie je potrebný súhlas všetkých 30 členských krajín. Žiadosti Švédska a Fínska však doposiaľ neschválili Maďarsko a Turecko.



Turecko naznačilo, že je pripravené podporiť vstup Fínska do NATO. Rokovania so Švédskom však uviazli na výčitkách Turecka, že Štokholm s nedostatočnou razanciou postupuje voči prokurdským skupinám, ktoré podľa Ankary podporujú teroristické organizácie.