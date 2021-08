Švédsky premiér Löfven odstúpi z postov premiéra a šéfa strany

Štokholm 22. augusta (TASR) - Švédsky premiér Stefan Löfven v novembri podá demisiu a vzdá sa aj funkcie predsedu strany Sociálni demokrati (SD). Oznámil to v nedeľu v prejave v mestečku Akersberga, informovali agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na švédske médiá.



Löfven toto svoje rozhodnutie zdôvodnil parlamentnými voľbami v septembri 2022. Odstúpením z oboch funkcií chce svojmu nástupcovi umožniť lepšiu prípravu na voľby.



"Všetko má svoj koniec a svojmu nástupcovi chcem dať čo najlepšie šance," povedal 64-ročný premiér.



Löfvenovi vyslovili poslanci nedôveru 21. júna na návrh pravicovej populistickej strany Švédski demokrati. Dôvodom bol spor o stanovovanie výšky nájmov v novopostavených bytoch.



Tento návrh uspel, keďže svoju podporu vláde stiahla Ľavicová strana, ktorá menšinový kabinet dovtedy v parlamente podporovala. Löfven, ktorý je predsedom vlády od roku 2014, následne podal demisiu ako prvý premiér v dejinách Švédska, ktorého k tomu donútil neúspech pri hlasovaní o dôvere.



Šancu vytvoriť novú vládu následne dostal opozičný líder Ulf Kristersson, ktorému sa to však nepodarilo. Predseda parlamentu Andreas Norlen tak zostavením vlády opäť poveril Löfvena. Ten sa stal premiérom opäť 7. júla.



Löfven v súčasnosti vedie menšinovú vládu SD a zelených. Je to tretia vláda, ktorej šéfuje.



Zatiaľ nie je známe, kto bude nástupcom Löfvena na poste lídra strany. Podľa Ewy Stenbergovej, politickej komentátorky švédskeho denníka Dagens Nyheter, sa špekuluje, že by ním mohla byť ministerka financií Magdalena Anderssonová.