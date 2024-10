Štokholm 29. októbra (TASR) - Švédsko prerušilo s Gruzínskom spoluprácu na vládnej úrovni pre obmedzenia voči skupinám občianskej spoločnosti v krajine. Pre agentúru AFP to v utorok uviedol švédsky minister pre zahraničný obchod Benjamin Dousa, informuje TASR.



Rozhodnutie o pozastavení spolupráce podľa jeho slov prijali minulý týždeň ešte pred sobotňajšími parlamentnými voľbami v Gruzínsku. "Vývoj v Gruzínsku je veľmi znepokojujúci. Pokusy gruzínskej vlády brániť občianskej spoločnosti v krajine v plnení jej demokratickej úlohy, okrem iného prostredníctvom reštriktívnej legislatívy, musia mať dôsledky," vyhlásil Dousa.



Švédsko zároveň podľa ministra zvýšilo svoju pomoc gruzínskym organizáciám občianskej spoločnosti o približne 2,1 milióna eur. Dousa vysvetlil, že Štokholm je pripravený obnoviť spoluprácu s Gruzínskom, hneď ako sa vráti na cestu k Európskej únii. Krajina musí podľa neho predovšetkým zrušiť svoj zákon o zahraničnom vplyve a zlepšiť občianske práva Gruzíncov vrátane LGBTI osôb.



"Je jasné, že gruzínska spoločnosť chce viac Európy a Švédsko chce byť jej dlhodobým partnerom. Tento rok Ukrajina a Moldavsko pokročili vo svojich prístupových procesoch do EÚ. Naše dvere sú otvorené, keď bude Gruzínsko pripravené urobiť to isté. Je na Gruzínsku, aby sa tejto príležitosti chopilo," dodal švédsky minister.



Politickú stranu Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, opozícia už niekoľko mesiacov obviňuje z toho, že odvádza Tbilisi od jeho cieľa vstúpiť do EÚ a zbližuje svoje vzťahy s Ruskom.



V sobotu sa uskutočnili v krajine parlamentné voľby. Zvíťazil v nich Gruzínsky sen, no prozápadné opozičné strany odmietli uznať výsledky hlasovania, ktoré boli podľa nich sfalšované v prospech vládnucej strany. V pondelok večer vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí a požadovali nové voľby, pričom mnohí mávali vlajkami Európskej únie a Gruzínska.