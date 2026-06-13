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Švédsko pri incidentoch zachytilo nad Baltským morom ruské lietadlá

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Na snímke stíhačka JAS - 39 Gripen. Foto: TASR - Martin Baumann

V súvislosti s týmito incidentmi nedošlo k narušeniu vzdušného priestoru Švédska, tvrdí armáda.

Autor TASR
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Štokholm 13. júna (TASR) - Švédska armáda v sobotu oznámila, že v piatok vyslala do vzduchu dva páry stíhačiek JAS 39 Gripen, aby zachytili dve ruské bojové lietadlá letiace nad Baltským morom a v blízkosti švédskeho vzdušného priestoru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

K týmto dvom incidentom, ktoré zahŕňali ruské lietadlá Su-24 a Su-34, došlo v južnej a severnej časti Baltského mora. Armáda objasnila, že stíhačky NATO vzlietli aby „zabezpečili bezpečnosť v spoločnom vzdušnom priestore“.

V súvislosti s týmito incidentmi nedošlo k narušeniu vzdušného priestoru Švédska, tvrdí armáda.

Ruské činy sú vážne a predstavujú opakujúci sa vzorec správania, ktorý ohrozuje našu územnú celistvosť a bezpečnosť,“ uviedla vo vyhlásení viceadmirálka Ewa Skoog Haslumová.

Armáda v tlačovej správe zverejnenej na svojej internetovej stránke dodala, že vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v uplynulom období Švédsko prispôsobilo svoj postoj a zvýšilo pripravenosť svojich vzdušných síl, aby bolo pripravené čeliť zvýšenej hrozbe pre spojenecký vzdušný priestor.
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