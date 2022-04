Švédsko pri integrácii prisťahovalcov zlyhalo, tvrdí premiérka

Štokholm 28. apríla (TASR) - Švédsku sa nepodarilo integrovať obrovské množstvo imigrantov, ktorých prijalo za posledné dve desaťročia, čo viedlo k vytvoreniu paralelných spoločností a násiliu gangov. Vo štvrtok to uviedla švédska premiérka Magdalena Anderssonová. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Segregácii bolo umožnené zájsť tak ďaleko, že vo Švédsku máme paralelné spoločnosti. Žijeme v rovnakej krajine, ale v úplne iných realitách," povedal Anderssonová na tlačovej konferencii, kde predstavila plán boja proti organizovanému zločinu.



Počet ľudí vo Švédsku narodených v zahraničí sa za posledné dve desaťročia zdvojnásobil na dva milióny, čo je pätina populácie. Anderssonovej Sociálni demokrati (SD) boli pri moci 28 z posledných 40 rokov vrátane uplynulých ôsmich, pripomenul Reuters.



Anderssonová povedala, že chce zaviesť miestne orgány pre kriminalitu mládeže, kde by sociálne služby a polícia mohli spolupracovať. Navrhla tiež nástroje na zabezpečenie toho, aby mladí ľudia zostali v školách a mimo ulice bez súhlasu rodičov.



Premiérka dodala, že v čase, keď krajina zažívala veľkú vlnu prisťahovalcov, bola ich integrácia do spoločnosti "príliš slabá", keďže polícia ani sociálne služby nemali dostatočné zdroje.



Švédsko, kde sa v septembri konajú parlamentné voľby, počas migračnej krízy v roku 2015 prijalo viac ľudí na obyvateľa ako ktorákoľvek iná krajina Európskej únie. Odvtedy táto severská krajina radikálne sprísnila svoju imigračnú politiku a v súčasnosti má jednu z najreštriktívnejších politík z krajín eurobloku.



Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) kritizovala Švédsko za sprísnenie imigračnej politiky s tvrdením, že spôsobuje ľudské utrpenie a ešte viac sťažuje integráciu prisťahovalcov.