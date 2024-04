Vo Švédsku obvinili Gretu Thunbergovú z občianskej neposlušnosti

Štokholm 23. apríla (TASR) - Švédska prokuratúra obvinila v utorok klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú z občianskej neposlušnosti. Ide o prípad demonštrácií pred švédskym parlamentom, počas ktorých ignorovala výzvu polície na opustenie miesta. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Termín súdneho konania bol stanovený na 8. mája," uviedol v utorok súdny zriadenec pre AFP. Dvadsaťjedenročná Thunbergová spolu s ďalšími klimatickými aktivistami blokovala 11. marca a v priebehu niekoľkých ďalších dní hlavný vchod do parlamentu. Poslanci sa do budovy naďalej mohli dostať bočnými vchodmi.



Thunbergovú spred budovy dvakrát (12. a 14. marca) vyviedla polícia, keďže neuposlúchla policajnú výzvu, aby z miesta odišla. Prokuratúra ju teraz obvinila z dvoch prípadov občianskej neposlušnosti, pričom samotná aktivistka podľa súdnych spisov, do ktorých nahliadla AFP, obvinenia odmieta.



Švédske súdy v minulosti už dvakrát (v júli a októbri 2023) uložili celosvetovo známej aktivistke pokutu za občiansku neposlušnosť na klimatických protestoch.



Londýnsky súd tento rok vo februári oslobodil spoločne s ďalšími štyrmi aktivistami spod obvinení o rušení verejného poriadku. Obvinenia sa týkali vlaňajšieho protestu v Londýne, keď sa sa pokúsili zablokovať stretnutie popredných predstaviteľov ropného a plynárenského priemyslu. Polícia však podľa londýnskeho sudcu jasne nevymedzila, kde sa majú demonštranti pohybovať a jej príkaz na ich rozchod tak bol nejasný.