Švédsko prvýkrát zakázalo cestovanie z Dánska, obáva sa nového vírusu

Štokholm 22. decembra (TASR) - Švédsko v pondelok oznámilo, že zakazuje vstup na svoje územie cestujúcim zo susedného Dánska, pretože sa tam objavila nová mutácia koronavírusu, najprv zistená v Británii. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Je to počas pandémie prvýkrát, čo táto škandinávska krajina zatvorila hranice pre jedného zo svojich susedov.



"V Dánsku a niektorých ďalších krajinách potvrdili nový zmutovaný koronavírus. Dánsko však najnovšie zaznamenalo aj zvýšené šírenie koronavírusu a rozhodlo sa počas Vianoc a sviatkov zatvoriť napríklad všetky nákupné centrá," povedal novinárom minister vnútra Mikael Damberg.



"Je evidentné riziko, že sa Dáni budú pokúšať prejsť cez hranice do Švédska, aby napríklad v Malmö nakúpili vianočné darčeky alebo strávili čas," dodal Damberg.



Tak ako mnoho iných európskych krajín aj Švédsko okamžite pozastavilo lety zo Spojeného kráľovstva, pretože sa tam objavil variant koronavírusu, ktorý je údajne o 70 percent nákazlivejší.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v súčasnosti "neexistuje žiaden dôkaz, ktorý by naznačoval, že nová mutácia spôsobuje vážnejší priebeh nákazy".



Susedné Nórsko, Dánsko a Fínsko počas pandémie občas zaviedli cestovné obmedzenia pre ľudí zo Švédska, pretože malo oveľa vyšší počet úmrtí na ochorenie COVID-19 než zvyšok Škandinávie.



Švédsko, ktoré uplatňovalo spochybňovanú mäkšiu stratégiu na zastavenie šírenia koronavírusu, väčšinou bez donucovacích opatrení, sa snažilo nechať regionálne hranice otvorené.



"Teraz, keď na švédskej strane zatvárame knižnice, nie je rozumné vpustiť sem dánskych turistov nakupovať alebo konzumovať v reštaurácii," vysvetlil minister.



Dánske zdravotnícke úrady hlásili deväť potvrdených prípadov nového variantu koronavírusu.



Švédsko čelí silnej druhej vlne pandémie, preto v posledných mesiacoch sprísnilo preventívne opatrenia. Keďže prípady nákazy sa znásobujú, úrady naliehajú na ľudí, aby obmedzili sociálne kontakty na najbližšiu rodinu alebo na niekoľko priateľov.



Minulý mesiac začal platiť zákaz verejných zhromaždení viac než ôsmich ľudí a minulý týždeň severská krajina prvýkrát odporučila nosenie rúšok vo verejnej doprave.