L. Hallengrenová: Súhlasím s tvrdením, že sa to dalo urobiť inak

Štokholm 29. októbra (TASR) - Reakcia švédskej vlády na šírenie koronavírusu bola príliš pomalá a prípravy na zvládnutie pandémie boli nedostatočné. Vyplýva to z oficiálnej vyšetrovacej správy, z ktorej v piatok citovala agentúra AP.



Škandinávska krajina vynikla medzi európskymi štátmi svojou "pomerne nenútenou reakciou" na pandémiu. Avšak v konečnom dôsledku sa jej táto stratégia nevyplatila, napísala AP. Z predbežných záverov správy vyplýva, že "počiatočné opatrenia boli nedostatočné na to, aby zastavili alebo výrazne obmedzili šírenie infekcie".



Vyšetrovacia komisia tiež zhodnotila, že švédske zákony boli "nedostatočné na zvládnutie závažnej epidémie alebo vypuknutia pandémie". Decentralizovaný systém riadenia navyše prispel k tomu, že "nebolo jasné, kto je zodpovedný za dôležité rozhodnutia v čase, keď krajinu zasiahla vážna infekčná choroba", píše sa v hodnotiacej správe.



AP v tejto súvislosti pripomenula, že začiatkom tohto týždňa prekonalo Švédsko hranicu 15.000 úmrtí na COVID-19.



Ministerka sociálnych vecí Lena Hallengrenová v reakcii na správu pre švédsku tlačovú agentúru TT povedala, že súhlasí s kritikou aj s tvrdením, že "sa to dalo urobiť inak".



Najnovšia správa je v súlade so správou z decembra 2020, v ktorej bolo uvedené, že stredoľavá švédska vláda nedokázala dostatočne ochrániť starších ľudí žijúcich v domovoch dôchodcov a v konečnom dôsledku bol práve vládny kabinet zodpovedný za následky pandémie.