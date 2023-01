Švédsko rokuje s USA o dohode o obrannej spolupráci

Oslo/Washington 9. januára (TASR) - Švédsko a Spojené štáty začali rokovať o prehĺbení vzájomných bezpečnostných vzťahov formou dohody o obrannej spolupráci (DCA). V pondelok to oznámila švédska vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



DCA bude upravovať právny rámec prítomnosti amerických vojakov vo Švédsku a umožní užšiu obrannú spoluprácu medzi Švédskom a USA nad rámec členstva v severoatlantickej aliancii, uvádza švédske ministerstvo obrany.



"Spojené štáty sú najdôležitejším partnerom Švédska v oblasti bezpečnosti a obrany aj bilaterálne, aj v rámci NATO," uvádza švédsky rezort obrany.



Švédsko požiadalo v máji spolu s Fínskom o vstup do NATO ako reakciu na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu. Ich vstup už potvrdili všetky členské krajiny, čaká sa ešte na schválenie maďarským a tureckým parlamentom, pripomína Reuters.



Zmluvu DCA alebo podobnú dohodu, ktorá upravuje podmienky pôsobenia amerických vojakov v danej krajine, podpísalo so Spojenými štátmi už vyše 20 krajín NATO vrátane Slovenska.