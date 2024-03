Švédsko sa oficiálne stalo členom NATO

Washington/Brusel 7. marca (TASR) - Švédsko sa vo štvrtok oficiálne stalo 32. členským štátom Severoatlantickej aliancie. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je kustódom Severoatlantickej zmluvy, informuje TASR.



Protokol o pristúpení Švédska do Aliancie zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí na svojej internetovej stránke.



"Minister zahraničných vecí, vykonávajúc v mene Spojených štátov amerických úlohu depozitára, oznamuje nasledovné: Siedmeho marca 2024 boli splnené podmienky článku 2 Protokolu Severoatlantickej zmluvy o vstupe Švédskeho kráľovstva. Protokol týmto 7. marca 2024 vstúpil do platnosti," píše sa v oficiálnom oznámení amerického ministerstva zahraničných vecí.