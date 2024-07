Švédsko sa oficiálne stalo ďalšou krajinou Európskej prokuratúry

Brusel 16. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prijala rozhodnutie, ktorým potvrdila účasť Švédska v Európskej prokuratúre (EPPO). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



V praxi to znamená, že od stredy 17. júla sa Švédsko oficiálne stane ďalšou účastníckou krajinou EPPO.



Európska prokuratúra bude môcť začať svoju činnosť a vyšetrovanie vo Švédsku 20 dní po vymenovaní švédskeho európskeho prokurátora Radou EÚ, čo sa očakáva na jeseň tohto roku.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v správe pre médiá uviedla, že zakaždým, keď sa ďalší členský štát EÚ pripojí k úsiliu predstavovanom Európskou prokuratúrou, Únia je o krok bližšie k cieľu, aby zločinci nespreneverili žiadne euro zo spoločných európskych zdrojov.



"Je v záujme každého zabezpečiť, aby bol rozpočet EÚ nepriestrelný voči podvodom a korupcii, a len spoluprácou môžeme riešiť problémy presahujúce hranice krajín. Odporúčame tým, ktorí sa do tohto rámca ešte nezapojili, aby tak urobili čo najskôr," uviedla Jourová.



Po vstupe Švédska do EPPO mimo rámca posilnenej spolupráce z 27 členských krajín EÚ zostanú už iba Dánsko, Írsko a Maďarsko, po tom, čo v decembri 2023 o vstup do EPPO požiadalo Poľsko. Dánsko a Írsko však majú výnimku z účasti na spoločnej politike v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti.



Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders spresnil, že po pristúpení Poľska a teraz aj Švédska ide o ďalší dôležitý vývoj pre EPPO a Úniu ako celok, lebo s 24 členskými štátmi, účastníkmi posilnenej spolupráce, sa úloha prokuratúry ako hlavného aktéra v boji proti podvodom poškodzujúcim rozpočet Únie ešte viac posilní a peniaze daňových poplatníkov EÚ budú lepšie chránené.



Švédsko oznámilo EK svoj zámer pripojiť sa k Európskej prokuratúre 5. júna 2024. Po utorňajšom rozhodnutí eurokomisie sa uskutočnia ďalšie kroky na prípravu na spustenie Európskej prokuratúry vo Švédsku. Do konca roku 2024 bude môcť EPPO vyšetrovať a stíhať podvody, ktoré majú vplyv na fondy EÚ v 24 krajinách EÚ.