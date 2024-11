Švédsko sa pridáva k Dánsku pri sledovaní čínskej lode

Štokholm 24. novembra (TASR) - Švédska pobrežná stráž sa v sobotu pripojila k Dánsku pri monitorovaní čínskeho plavidla kotviaceho pri ich pobreží. Táto operácia súvisí s poškodením dvoch podmorských káblov v Baltskom mori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Švédska a fínska polícia začali vyšetrovať pretrhnutie dvoch optických káblov zo začiatku tohto týždňa. Jeden spája Fínsko a Nemecko a druhý Litvu so Švédskom. Európski predstavitelia v tejto súvislosti tvrdia, že mohlo ísť o sabotáž spojenú s ruskou inváziou na Ukrajinu. Kremeľ však tieto vyjadrenia odmietol a označil za absurdné.



Spravodajské výstupy ukazujú, že v čase poškodenia sa v oblasti nachádzala loď I Pcheng 3 plaviaca sa pod čínskou vlajkou. Nič podľa AFP ale nenaznačuje, že sa do incidentov zapojila. Plavidlo od utorka kotví v prielive Kattegat medzi Švédskom a Dánskom.



Dánske námorníctvo v stredu uviedlo, že čínske plavidlo sleduje. Nachádza sa však v medzinárodných vodách, čo obmedzuje možnosť dánskych orgánov zasiahnuť.



V sobotu sa k Dánom pripojila švédska pobrežná stráž s jedným zo svojich najväčších plavidiel KBV001 Poseidon, potvrdila dôstojníčka pre komunikáciu Linnea Kappelová. Neobjasnila, akú misiu stráž vykonáva, podľa nej však "pomáha (švédskej) polícii a prokuratúre".



Čínske ministerstvo zahraničných vecí akúkoľvek zodpovednosť popiera. V piatkovom vyhlásení uviedlo, že spolupracuje s relevantnými stranami vrátane Dánska, aby bola "zachovaná plynulá komunikácia prostredníctvom diplomatických kanálov".



Švédske námorníctvo v piatok uviedlo, že jeden z pretrhnutých káblov preskúmalo pomocou diaľkovo ovládanej kamery a druhý práve kontroluje, ale svoje zistenia nezverejnilo. Kábel medzi Nemeckom a Fínskom by mala tento víkend podľa polície skontrolovať loď fínskej pobrežnej stráže.