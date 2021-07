Šancu stať sa premiérom Švédska má opäť Stefan Löfven

Štokholm 5. júla (TASR) - Odstupujúci švédsky premiér Stefan Löfven má opäť šancu stať sa predsedom vlády. Predseda parlamentu Andreas Norlén ho v pondelok navrhol na tento post, informuje agentúra DPA.



V stredu má o tom rozhodnúť švédsky parlament, povedal Norlén na spoločnej tlačovej konferencii s Löfvenom. Ten predsedovi parlamentu oznámil, že našiel riešenie na zostavenie novej vády.



Löfvenovi z radov sociálnych demokratov vyslovili poslanci nedôveru 21. júna na návrh pravicovej populistickej strany Švédski demokrati. Tento návrh uspel, keďže svoju podporu vláde stiahla Ľavicová strana, ktorá menšinový kabinet dovtedy v parlamente podporovala.



Ako prvý dostal minulý týždeň poverenie zostavovať vládu predseda stredopravicovej Umiernenej strany Ulf Kristersson. Ten ešte pred vypršaním lehoty oznámil, že rozloženie síl v parlamente znemožňuje vytvorenie pravicového kabinetu. Na rad teda prišiel Löfven, píše DPA.



Ak by švédsky parlament nominanta na premiéra neschválil ani v štyroch hlasovaniach, nasledovalo by vypísanie volieb do troch mesiacov. Bez ohľadu na to, či by sa takéto predčasné voľby konali, budú Švédi rozhodovať o novom parlamente v najbližšom riadnom termíne v septembri 2022.