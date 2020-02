Švédsko si po odsúdení knižného vydavateľa predvolalo čínskeho veľvysl

Štokholm 25. februára (TASR) - Švédske ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo čínskeho veľvyslanca. K takémuto kroku pristúpilo po tom, ako bol v pondelok v Číne na desaťročné väzenie odsúdený Gui Minhai, knižný vydavateľ a švédsky občan pôvodom z Číny, ktorého tam usvedčili z "nelegálneho odovzdávania spravodajských informácií do zahraničia", informovala agentúra AFP.



Švédske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že zareagovalo okamžite, ako sa dopočulo o Guiovom odsúdení. Hovorca rezortu Johan Ndisi uviedol, že "čakali na potvrdenie zo strany čínskych úradov" a následne si v tejto súvislosti predvolali čínskeho veľvyslanca, ktorému "zopakovali svoju žiadosť o prepustenie Guia Minhaia".



Štokholm zároveň žiada Peking o umožnenie konzulárneho prístupu k Guiovi Minhaiovi, o ktorom Čína tvrdí, že si v roku 2018 obnovil aj svoje čínske občianstvo. Peking, ktorý dvojaké občianstvo neuznáva, tak tohto knižného vydavateľa vníma "výlučne ako občana Číny", uviedol v utorok hovorca čínskeho rezortu diplomacie.



Hovorca švédskeho ministerstva zase dodal, že Štokholm bude s Pekingom v súvislosti s týmto prípadom "naďalej udržiavať diplomatické spojenie" a pokračovať v diskusii.



Guia, ktorý v Hongkongu vydával kritické a bulvárnym štýlom písané knihy o čínskych politických vodcoch, odsúdil na desaťročné väzenie odvolací v pondelok ľudový súd v meste Ning-po vo východočínskej provincii Če-ťiang.



Tento disident sa stal medzinárodne známym ešte v roku 2015, keď zmizol počas dovolenky v Thajsku, pričom v rovnakom čase zmizli aj ďalší štyria zamestnanci jeho vydavateľstva Causeway Bay Books.



Gui sa na verejnosti znova objavil začiatkom roku 2016, a to vo vysielaní čínskej štátnej televízie, kde sa priznal, že krajinu opustil bez povolenia napriek tomu, že bol pod dvojročnou podmienkou. Tá mu mala byť vymeraná za účasť na tragickej dopravnej nehode pod vplyvom alkoholu, ku ktorej došlo desať rokov predtým.



Čínskymi bezpečnostnými zložkami bol následne opäť zadržaný vo februári 2018 počas toho, ako v sprievode dvoch švédskych diplomatov cestoval vlakom na zdravotnú prehliadku do Pekingu.