Švédsko si pre incident s dronmi predvolalo ruského veľvyslanca
Poľsko potvrdilo zostrelenie ruských dronov v noci na stredu.
Autor TASR
Štokholm 11. septembra (TASR) - Švédske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že si pre stredajšie narušenie poľského vzdušného priestoru dronmi predvolalo ruského veľvyslanca. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ruské narušenia (poľského vzdušného priestoru) sú neprijateľné a predstavujú hrozbu pre európsku bezpečnosť,“ vyhlásila švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmerová Stenergardová po stretnutí s ruským veľvyslancom. „Počas stretnutia bolo zdôraznené právo Poľska obhajovať svoju územnú celistvosť a brániť svoj vzdušný priestor,“ dodala.
Poľsko potvrdilo zostrelenie ruských dronov v noci na stredu. Nad územie členského štátu Európskej únie (EÚ) i Severoatlantickej aliancie (NATO) vletelo najmenej 19 bezpilotných lietadiel, z ktorých tri alebo štyri boli zostrelené. Poľsko incident označilo za akt agresie a aktivovalo článok štyri Severoatlantickej zmluvy.
