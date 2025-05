Štokholm 26. mája (TASR) - Švédsky premiér Ulf Kristersson v pondelok oznámil, že Švédsko si predvolá izraelského veľvyslanca. Dôvodom je, že Izrael odmieta voľný vstup humanitárnej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Nepodporujeme to, čo izraelská vláda v súčasnosti robí tým, že odopiera prístup (pomoci) do Gazy. Absolútne nie,“ povedal predseda švédskej vlády. „V tejto veci sme sa vyjadrili veľmi jednoznačne - či už na národnej úrovni, alebo spoločne s mnohými ďalšími európskymi krajinami. Tlak sa teraz zvyšuje, niet o tom pochýb. A je naň dôvod,“ dodal Kristersson.



Izrael od 2. marca blokuje prísun pomoci do Gazy, pričom tvrdí, že dodávanú pomoc rabovalo militantné hnutie Hamas. Obyvatelia palestínskej enklávy trpia nedostatkom potravín či liekov. Túto blokádu Izrael po medzinárodnom tlaku minulý týždeň zmiernil.



Švédsky premiér tiež povedal, že súhlasí s prehodnotením asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Izraelom. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová minulý týždeň vyhlásila, že EÚ preverí dodržiavanie ľudských práv a demokratických princípov zo strany Izraela, ako ho k tomu zaväzuje asociačná dohoda s Úniou.



„(Prehodnotenie asociačnej dohody) si vyžaduje konsenzus, a zatiaľ tam ešte nie sme. Ale mnohí z nás na tom pracujú,“ povedal Kristersson. „Súčasné kroky izraelskej vlády vedú k tomu, že čoraz viac štátov EÚ uvaľuje na Izrael striktnejšie požiadavky,“ uzavrel švédsky premiér.



Podľa francúzskych diplomatov dosiaľ 17 z 27 členských štátov EÚ vyjadrilo podporu prehodnoteniu spomínanej dohody. Nemecko však túto dohodu obhajuje ako „dôležité fórum na diskusiu o kľúčových otázkach“ týkajúcich sa Pásma Gazy, píše AFP.