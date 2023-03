Švédsko predvolá ruského veľvyslanca pre výroky o legitímnych cieľoch

Štokholm 29. marca (TASR) - Švédsko avizovalo, že si predvolá ruského veľvyslanca v Štokholme. Dôvodom je jeho vyjadrenie, že Švédsko aj susedné Fínsko sa po vstupe do NATO stanú "legitímnymi cieľmi odvetných opatrení vrátane vojenských", informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Ministerstvo zahraničných vecí si predvolá ruského veľvyslanca, aby zaujalo jasné stanovisko voči tomuto očividnému pokusu o ovplyvňovanie," uviedol šéf švédskej diplomacie Tobias Billström.



"Švédsku bezpečnostnú politiku určuje Švédsko - a nik iný," zdôraznil s tým, že ruskému ambasádorovi bude tlmočená sťažnosť voči "pokusu o zasahovanie" do prístupového procesu Švédska do Severoatlantickej aliancie.



Ruský veľvyslanec zverejnil svoje vyjadrenie na webovej stránke ambasády v Štokholme.



Švédsko a Fínsko požiadali o členstvo v NATO spoločne vlani v máji v súvislosti kvôli obavám o svoju bezpečnosť, ktoré vyvolal vpád ruských vojsk na Ukrajinu. Členstvo Švédska musia ešte ratifikovať Turecko a Maďarsko, ktoré tento krok dlhodobo odkladajú. Maďarský parlament zatiaľ 27. marca ratifikoval len fínsku žiadosť o vstup do Aliancie.