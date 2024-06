Švédsko predvolalo veľvyslanca z Ruska, lebo narušili vzdušný priestor

Štokholm 18. júna (TASR) - Švédske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že si predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti s narušením vzdušného priestoru Švédska ruským bombardérom SU-24. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ministerstvo uviedlo, že veľvyslancovi bude tlmočiť "svoj postoj proti ruskému narušeniu švédskeho vzdušného priestoru, ku ktorému došlo v piatok 14. júna", približne tri mesiace po vstupe škandinávskej krajiny do NATO.



Švédsko v sobotu oznámilo, že ruský bombardér narušil v piatok jeho vzdušný priestor juhovýchode od ostrova Gotland v Baltskom mori. Vzdušné sily varovali ruské lietadlo najskôr slovne. Keď to nerešpektovalo a neodchýlilo sa z kurzu, vyslali k nemu dve stíhačky JAS-39 Gripen. Rusko ešte na tieto tvrdenia Švédska nereagovalo, pripomenula AFP.



Ostrov Gotland je od ruskej enklávy Kaliningrad vzdialený len necelých 350 kilometrov.



Švédsko vstúpilo do Severoatlantickej aliancie začiatkom marca. Rovnako ako susedné Fínsko sa rozhodlo odkloniť od dlhoročnej politiky vojenskej neangažovanosti v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu z februára 2022.



Fínsko pritom minulý týždeň v osobitnom vyhlásení taktiež uviedlo, že má podozrenie, že jeho vzdušný priestor narušili 10. júna štyri ruské vojenské lietadlá.