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Švédsko si predvolalo veľvyslanca Ruska pre narušenie priestoru Poľska
Pri minulotýždňovom incidente na juhovýchode Poľska dopadli tri ruské riadené strely.
Autor TASR
Štokholm 26. novembra (TASR) - Švédske ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti s narušením poľského vzdušného priestoru ruskými raketami z 20. novembra. Zároveň vyjadrilo protest proti údajnému ruskému plánu zavraždiť na území Dánska ukrajinsko-amerického rapera. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Pri minulotýždňovom incidente na juhovýchode Poľska dopadli tri ruské riadené strely. Nikto neutrpel zranenia, po výbuchu jednej z rakiet však vypukol požiar.
Vo vyhlásení ministerstva sa píše, že Švédsko odsúdilo aj plán na zavraždenie ukrajinsko-amerického občana na území Dánska, z ktorého Dánsko 20. novembra obvinilo Rusko.
Dánska polícia a bezpečnostné zložky minulý týždeň oznámili, že v septembri zmarili pokus o atentát na ukrajinsko-amerického rapera, ktorý mal vystúpiť na koncerte. Podľa dánskej verejnoprávnej televízie DR mal byť cieľom útoku raper Kyivstoner, vlastným menom Aľbert Vasyliev. Kodaň následne oznámila vyhostenie ruského vojenského atašé.
„Švédsko plne podporuje našich spojencov Poľsko a Dánsko. Pokusy Ruska rozdeliť Európu a podkopávať podporu Ukrajine neuspejú,“ uviedla švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová. „Naďalej podporujeme Ukrajinu, čo je naša najvyššia priorita v oblasti zahraničnej politiky,“ dodala.
Pri minulotýždňovom incidente na juhovýchode Poľska dopadli tri ruské riadené strely. Nikto neutrpel zranenia, po výbuchu jednej z rakiet však vypukol požiar.
Vo vyhlásení ministerstva sa píše, že Švédsko odsúdilo aj plán na zavraždenie ukrajinsko-amerického občana na území Dánska, z ktorého Dánsko 20. novembra obvinilo Rusko.
Dánska polícia a bezpečnostné zložky minulý týždeň oznámili, že v septembri zmarili pokus o atentát na ukrajinsko-amerického rapera, ktorý mal vystúpiť na koncerte. Podľa dánskej verejnoprávnej televízie DR mal byť cieľom útoku raper Kyivstoner, vlastným menom Aľbert Vasyliev. Kodaň následne oznámila vyhostenie ruského vojenského atašé.
„Švédsko plne podporuje našich spojencov Poľsko a Dánsko. Pokusy Ruska rozdeliť Európu a podkopávať podporu Ukrajine neuspejú,“ uviedla švédska ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová. „Naďalej podporujeme Ukrajinu, čo je naša najvyššia priorita v oblasti zahraničnej politiky,“ dodala.