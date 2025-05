Švédsko sprísni kontroly ruskej tieňovej flotily v Baltskom mori

Štokholm 31. mája (TASR) - Švédsko v sobotu oznámilo sprísnenie kontroly zahraničných plavidiel v Baltskom mori od 1. júla. Cieľom je posilniť postup proti lodiam ruskej „tieňovej flotily“, ktorá obchádza sankcie na obchod s ruskou ropou. TARS o tom píše podľa agentúry AFP.



Po uvalení protiruských sankcií po invázii na Ukrajinu v roku 2022 sa Moskva spolieha na stovky lodí s často nejasným vlastníctvom a pochybným poistením. Európske vlády plavidlá „tieňovej flotily“ obviňujú z úmyselného či neúmyselného poškodzovania podmorských káblov a z environmentálnej hrozby pri námornej preprave ropy.



Švédska vláda vo vyhlásení uviedla, že nové pravidlá „posilňujú kontroly zahraničných plavidiel vyžadovaním informácií o poistení“. Cieľom je bojovať proti tejto flotile, a tým zlepšiť námornú bezpečnosť a ochranu životného prostredia.



Švédska pobrežná stráž a námorné úrady budú preverovať podrobnosti o poistení nielen lodí kotviacich vo švédskych prístavoch, „ale aj lodí prekračujúcich švédske výsostné vody alebo ich výhradnú ekonomickú zónu“ približne 200 námorných míľ od pobrežia.



„Sme svedkami rastúceho počtu znepokojujúcich incidentov v Baltskom mori, čo si vyžaduje, aby sme sa pripravili na najhoršie,“ uviedol v sobotňajšom vyhlásení švédsky premiér Ulf Kristersson. Informácie získané podľa nových pravidiel budú zdieľané so spojencami a môžu byť pridané do databáz používaných na presadzovanie sankcií.



Švédsko a Fínsko boli dlhodobo neutrálne krajiny a po ruskej invázii na Ukrajinu v obave o svoju bezpečnosť nedávno vstúpili do NATO. Európska únia minulý týždeň prijala 17. balík sankcií proti Rusku, ktorý sa zameriava na takmer 200 plavidiel „tieňovej flotily“.