Švédsko sprísni pravidlá pre žiadosti o azyl

Štokholm 17. decembra (TASR) - Švédska vláda v utorok oznámila návrh zákona, ktorý by obmedzil možnosť opätovného podania žiadosti o azyl zo strany odmietnutých uchádzačov, ktorí napriek tomu neopustili krajinu. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Stredopravicová vláda - menšinová koalícia podporovaná protiimigračnou stranou Švédski demokrati - sa dostala k moci v roku 2022 s prísľubom, že bude tvrdo postupovať proti prisťahovalectvu.



Švédsky minister pre migráciu Johan Forssell na tlačovej konferencii uviedol, že zamietnutých je viac ako sedem z desiatich podaných žiadostí o azyl. "Preto by ste mali opustiť krajinu," povedal Forssell a dodal, že "značná časť" týchto osôb tak neurobila.



Podľa súčasných právnych predpisov sa zamietnutý azylový prípad a následné rozhodnutie o vyhostení premlčí štyri roky po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia - bez ohľadu na to, či osoba odíde.



Podľa Forssella to znamená, že odmietnutí žiadatelia o azyl majú právo na opätovné posúdenie svojho prípadu, "aj keď sa okolnosti nezmenili".



Minister vyjadril poľutovanie nad tým, že to motivuje ľudí, aby sa na štyri roky "stiahli do ilegality" a potom znovu podali žiadosť bez toho, aby opustili Švédsko.



Podľa vlády bolo v roku 2023 približne 25 percent žiadostí o azyl od osôb, ktorých predchádzajúce zamietnutia boli premlčané.



Vláda predložila nové právne predpisy, podľa ktorých by rozhodnutie platilo päť rokov "po odchode osoby z krajiny". Uviedla tiež, že pre osoby, ktorým bola zamietnutá žiadosť o azyl, zablokuje možnosť požiadať o povolenie na pobyt na základe zamestnania a zostať v krajine.



Nové právne predpisy musí schváliť parlament, ale vláda uviedla, že navrhuje, aby nadobudli účinnosť v apríli budúceho roka.



Táto škandinávska krajina prijala od 90. rokov 20. storočia veľké množstvo utečencov. Mnohí z nich prišli z krajín ako Afganistan, Irán, Irak, Somálsko, Sýria a bývalá Juhoslávia.



Od veľkého prílevu migrantov v roku 2015, z ktorých mnohí pochádzali zo Sýrie, po sebe nasledujúce ľavicové aj pravicové vlády sprísnili pravidlá udeľovania azylu.



Medzi opatrenia patrí vydávanie len dočasných povolení na pobyt pre žiadateľov o azyl, sprísnenie požiadaviek na zlúčenie rodiny a zvýšenie požiadaviek na príjem pre pracovné víza pre občanov z krajín mimo EÚ.