Švédsko sprísňuje odporúčania na zamedzenie šíreniu koronavírusu

Štokholm 27. októbra (TASR) - Švédsko v utorok obyvateľom na juhu krajiny odporučilo, aby výrazne obmedzili spoločenské aktivity. Odporúčanie prišlo po náraste počtu nových prípadov ochorenia COVID-19 v krajine a varovaniach, že sa situácia môže zhoršiť. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Švédsky úrad verejného zdravotníctva minulý týždeň obyvateľom kraja Uppsala ležiaceho na severe Švédska odporučil, aby obmedzili cestovanie verejnou dopravou a vyhýbali sa stretnutiam s ľuďmi mimo vlastného domova počas obdobia dvoch týždňov.



Zdravotní úradníci uviedli, že by sa obyvatelia mali vyhýbať spoločenským a kultúrnym podujatiam a uzavretým miestnostiam ako obchodom, múzeám, knižniciam či posilňovniam.



Zatiaľ čo sa ostatné krajiny s námahou snažia udržať druhú vlnu pandémie koronavírusu pod kontrolou zavádzaním povinných opatrení, opatrenia vo Švédsku slúžia ako odporúčania, a preto nie sú právne záväzné.



"Minulý týždeň sa počet nových prípadov v porovnaní s minulým týždňom zvýšil o 70 percent, ide o jeden z najväčších prírastkov, aké sme v krajine zaznamenali," uviedol štátny epidemiológ Anders Tegnell.



Vo Švédsku prebehli rokovania s miestnymi úradmi o možnom rozšírení odporúčaní na ostatné časti krajiny, dodal Tegnell. Švédsko na rozdiel od ostatných európskych krajín odmietlo zaviesť povinné lockdowny a odvolávalo sa pritom na zodpovednosť obyvateľov.



Hoci prieskumy ukazujú, že väčšina Švédov tento prístup podporuje, sú aj takí, ktorí ho odsudzujú ako na domácej, tak aj na zahraničnej pôde.



Keď vo Švédsku na začiatku pandémie zomrelo v súvislosti s ochorením COVID-19 viac ľudí ako v krajinách, ktoré zaviedli prísne obmedzenia, niektorí krajinu obvinili, že hrá so životmi svojich obyvateľov ruskú ruletu.



Do utorka Švédsko celkovo zaznamenalo 115.785 prípadov nákazy koronavírusom, v spojení s ktorým krajina registruje 5918 úmrtí.