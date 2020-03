Švédsko sprísňuje podmienky verejného zhromažďovania sa

Štokholm 27. marca (TASR) - Švédsko od soboty účinne obmedzí verejné zhromažďovanie sa viac než 50 ľudí v úsilí predísť šíreniu vírusového ochorenia COVID-19. Oznámil to v piatok švédsky premiér Stefan Löfven, ktorého cituje tlačová agentúra DPA.



"Každý z nás ako jednotlivec musí na seba prevziať zodpovednosť. Nemôžeme vydať zákon na všetko, či zakázať všetko. Je to o našom správaní sa," povedal Löfven na tlačovej konferencii.



Švédsko v porovnaní so svojimi susedmi prijalo omnoho menej prísne opatrenia zamerané na reguláciu šírenia nového druhu koronavírusu, ktorý si dosiaľ v tejto severskej krajine vyžiadal 92 mŕtvych a vyše 3000 infikovaných.



Vládny kabinet dané rozhodnutie prijal krátko po tom, ako bola vznesená žiadosť zo strany úradu verejného zdravotníctva. Jeho šéf Johan Carlson a minister zdravotníctva Mikael Damberg uviedli, že sa sprísňujú opatrenia prijaté 11. marca, ktoré umožňovali zhromažďovanie sa 500 osôb. Zrušili sa aj mnohé podujatia.



Porušenie reštrikcií môže byť sankcionované odňatím slobody do šiestich mesiacov. Zákazy sa týkajú demonštrácií, ako aj verejných prednášok, kultúrnych akcií, náboženských obradov a športových udalostí.