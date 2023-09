Streľba vo švédskom bare si vyžiadala dve obete a dvoch zranených

Štokholm 22. septembra (TASR) - Dvaja ľudia zomreli a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri streľbe v bare vo švédskom meste Sandviken severozápadne od Štokholmu. Informovala o tom miestna polícia. TASR správu prevzala od agentúry AP.



V bare sa strieľalo vo štvrtok večer a zomreli dvaja muži - dvadsiatnik a sedemdesiatnik, uviedla polícia vo vyhlásení.



"Máme podozrenie, že jedna osoba bola cieľom (útoku) a ďalšie tri boli na mieste z rôznych dôvodov, ale nemali s tým nič spoločné," povedal hovorca polície Magnus Jansson Klarin pre švédsku tlačovú agentúru TT. Dodal, že predpokladaný cieľ útoku je jednou z obetí.



Polícia zatiaľ v súvislosti so streľbou nikoho nezadržala. Bar, v ktorom sa strieľalo, na sociálnej sieti oznámil, že cez víkend zostane zatvorený.



"Skúmame súvislosti so streľbami, ktoré sme zaznamenali v minulosti v Sandvikene, a tiež s nedávnou špirálou násilia... (Streľba) má pravdepodobne prepojenia na kriminálne prostredie," dodal hovorca, ktorého citovala agentúra Reuters.



Znepriatelené zločinecké skupiny vo Švédsku si čoraz častejšie medzi sebou vybavujú účty pri prestrelkách a bombovými útokmi. V tejto severskej krajine tento rok pri 261 prestrelkách zahynulo 36 ľudí a 73 utrpelo zranenia, pripomína AP.



V septembri bol v lese neďaleko svojho bydliska pri Štokholme nájdený zastrelený 13-ročný chlapec. Miestna prokuratúra vo štvrtok uviedla, že chlapec sa stal obeťou "hrubého a úplne bezohľadného násilia zločineckých skupín". Údajne ide o spor medzi dvoma zločineckými skupinami obchodujúcimi so zbraňami a drogami.