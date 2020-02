Thunbergová demonštrovala za záchranu klímy a ochranu práv Saamov

Štokholm 7. februára (TASR) - Stredoškoláčka a klimatická aktivistka Greta Thunbergová navštívila v piatok v rámci svojej kampane za záchranu zemskej klímy severné časti Švédska, kde sa stretla s príslušníkmi komunity domorodého obyvateľstva Saamov, pôvodne známych pod názvom Laponci, píše agentúra DPA.



"Pôvodní obyvatelia sú po celom svete tými, ktorí sú postihnutí ako prví a najviac," povedala 17-ročná Thunbergová v súvislosti s následkami globálneho otepľovania.



"Vedú tiež boj a vynakladajú najväčší odpor," dodala s tým, že pôvodné obyvateľstvo bolo vždy "v prvej línii a my vás podporujeme".



Demonštranti, ktorí sa s Thunbergovou zišli na zamrznutom jazere, niesli transparent s nápisom "práva pôvodných obyvateľov - klimatická spravodlivosť".



Arktída sa otepľuje dvojnásobným tempom oproti zvyšku planéty. To vedie k rýchlemu ubúdaniu ľadovcov a morského ľadu. A to ohrozuje tradičný životný štýl pôvodného obyvateľstva, ako sú aj príslušníci národov Saamov a Inuitov, píše DPA.



"Klimatická kríza zasahuje každého Saama," povedala Sanna Vannarová, líderka švédskej mládežníckej organizácie Saamov s názvom Sáminuorra.



Saamovia v súčasnosti obývajú severné časti Nórska, Švédska, Fínska a Ruska. V minulosti čelili silnému kultúrnemu útlaku vrátane zákazu používať vlastný jazyk. V súčasnom Švédsku žije podľa odhadov 20.000 - 35.000 Saamov.



Thunbergová získala celosvetovú pozornosť a odštartovala masové demonštrácie za záchranu klímy, keď každý piatok vynechala školu a protestovala pred švédskym parlamentom. Svoj prvý školský štrajk podnikla v auguste 2018.