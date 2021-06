Thunbergová po mesiacoch online protestov štrajkovala pred parlamentom

Kodaň 11. júna (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová sa po niekoľkých mesiacoch online protestov, ktoré v dôsledku koronavírusovej pandémie nemohla organizovať na verejnosti, vrátila v piatok pred budovu švédskeho parlamentu, aby demonštrovala proti klimatickej zmene. Informovala o tom agentúra DPA.



Spoločne s niekoľkými ďalšími demonštrantmi sa tak Thunbergová vrátila na miesto, kde štrajkovala pravidelne od roku 2018. So sebou tiež mala známy transparent s nápisom "Školský štrajk za klímu" a na tvári rúško s logom jej hnutia Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť).



„Dnes sme sa vrátili späť pred parlament. Pandémia však ešte zďaleka neskončila, takže sa budeme naďalej schádzať v čo najmenšom možnom počte a správať sa v súlade s platnými opatreniami," napísala na sociálnej sieti Instagram.



Greta Thunbergová sa preslávila v roku 2018 ako 15-ročná, keď začala štrajkovať pred švédskym parlamentom. Povedala, že v piatky nebude chodiť do školy, kým úrady nezačnú plniť klimatické dohody. V lete 2019 sa potom rozhodla, že si na rok vezme študijné voľno. Do školy sa vrátila o ďalší rok.



Aktivistka získala cenu organizácie Amnesty International za ľudské práva a tiež švédske ocenenie Right Livelihood Award (Cena za správny život), ktoré sa často prezentuje ako alternatívna Nobelova cena. V roku 2019 ju americký časopis Time vyhlásil za osobnosť roka.