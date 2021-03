Švédsko tiež preventívne pozastavilo očkovanie vakcínou od AstraZenecy

Štokholm 16. marca (TASR) - Do skupiny európskych krajín, ktoré pozastavili očkovanie vakcínou od britsko-švédskej firmy AstraZeneca, sa v utorok pridalo už aj Švédsko. Tamojší úrad verejného zdravotníctva zdôraznil, že ide len o preventívne opatrenie, informovala agentúra Reuters.



Švédsky úrad verejného zdravotníctva oznámil, že sa rozhodol pozastaviť používanie vakcíny od AstraZeneca dovtedy, kým Európska agentúra pre lieky (EMA) neprešetrí podozrenia týkajúce sa domnelých vedľajších účinkov.



Severská krajina k takémuto kroku pristúpila v dôsledku potenciálnych závažných vedľajších účinkov, vrátane tvorby krvných zrazenín, ktoré medzičasom hlásilo po očkovaní viacero krajín. Hlavný švédsky epidemiológ Anders Tegnell podčiarkol, že ide o preventívne opatrenie. Podľa jeho slov je dôležité, pozastaviť očkovanie až do analýzy EMA, ktorá zistí, či hlásené incidenty s vakcináciou nejako súvisia.



Tegnell podľa agentúry DPA dodal, že tieto podozrenia preveruje už aj švédska lieková agentúra.



Susedné krajiny - Dánsko a Nórsko - hlásili po očkovaní vakcínou od AstraZeneca ojedinelé prípady výskytu krvných zrazenín či zníženého počtu krvných doštičiek. Aj samotné Švédsko dosiaľ informovalo o desiatich prípadoch výskytu krvných zrazenín a jednom prípade nízkej hladiny krvných doštičiek, uvádza Reuters.



Pozastavenie očkovania touto vakcínou oznámili už v pondelok Francúzsko, Taliansko a Nemecko. Následne sa k ním pridali aj Španielsko, Slovinsko a Lotyšsko, pričom ešte minulý týždeň takéto rozhodnutie oznámili taktiež Holandsko, Dánsko, Nórsko, Island, Bulharsko a Írsko.



EMA v pondelok informovala, že pokračuje vo vyšetrovaní udalostí, ktoré majú údajnú spojitosť s tvorbou krvných zrazenín u ľudí zaočkovaných AstraZenecou. S predstaviteľmi EMA sa zároveň v utorok stretnú experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), aby prediskutovali ďalší vývoj situácie okolo tejto vakcíny, a EMA vo štvrtok tiež uskutoční mimoriadne zasadnutie práve ohľadom vakcíny AstraZeneca.