Švédsko tvrdí, že Kurdom neposkytuje peniaze ani vojenskú pomoc

Štokholm 24. mája (TASR) - Švédsko v utorok poprelo, že poskytuje akúkoľvek finančnú pomoc alebo vojenskú podporu kurdským skupinám alebo subjektom v Sýrii. Turecko takéto tvrdenia o švédskej podpore Kurdom využíva na podporu svojho negatívneho postoja k vstupu Švédska a Fínska do NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Turecko tvrdí, že Švédsko spoločne s Fínskom poskytujú podporu Strane kurdských pracujúcich (PKK) a ďalším skupinám, ktoré Turecko označuje za teroristické. Takisto žiada, aby tieto dve krajiny zrušili embargo na vývoz zbraní do Turecka, ktoré zaviedli v roku 2019 po tom, ako sa Ankara zapojila do vojny v Sýrii.



Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová v utorok povedala, že jej krajina je "dôležitý humanitárny darca", pokiaľ ide o krízu v Sýrii. "Spolupráca v severovýchodnej Sýrii sa uskutočňuje najmä prostredníctvom Organizácie Spojených národov (OSN) a medzinárodných organizácií," povedala. "Švédsko neposkytuje cielenú podporu sýrskym Kurdom či politickým alebo vojenským štruktúram s severovýchodnej Sýrii," dodala ministerka. Obyvateľstvo v týchto oblastiach je však podľa jej slov súčasťou týchto projektov podpory.



Turecko zverejnilo päť "konkrétnych prísľubov", ktoré žiada od Švédska vrátane "ukončenia politickej podpory terorizmu", "zlikvidovania zdroja financovania terorizmu" a ukončenia zbrojnej podpory zakázanej PKK a s ňou prepojenej skupiny milícii sýrskych Kurdov, píše AP. Požiadavky takisto zahŕňajú zrušenie zbrojných sankcií voči Turecku.



Tureckí predstavitelia majú v stredu v Ankare diskutovať s fínskou a švédskou delegáciou o žiadosti Helsínk a Štokholmu o členstvo v Severoatlantickej aliancii.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok pohrozil spustením novej vojenskej operácie v Sýrii s cieľom zaistiť bezpečnosť na južných hraniciach Turecka.



PKK od roku 1984 vedie proti Turecku povstanie, ktoré si vyžiadalo už tisíce obetí na životoch.