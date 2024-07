Švédsko tvrdí, že traja jeho občania boli v Iraku odsúdení na smrť

Štokholm 4. júla (TASR) - Troch Švédov odsúdili v Iraku na trest smrti pre ich údajnú účasť na streľbe. Rovnaký trest v tejto krajine zrejme hrozí aj ďalšiemu švédskemu občanovi, avšak v súvislosti s iným trestným činom. Oznámilo to vo štvrtok švédske ministerstvo zahraničných vecí, uvádza TASR podľa agentúry Reuters.



Švédsko si už v júni predvolalo irackého chargé d'affaires v Štokholme, aby protestovalo proti rozsudku smrti pre jedného švédskeho občana. Podľa štvrtkového vyjadrenia rezortu diplomacie teraz iracká strana potvrdila, že v súvislosti s rovnakým trestným činom bol trest smrti uložený aj ďalším dvom Švédom.



"Informácie o trestoch smrti, ktoré sme dostali, sú mimoriadne vážne a usilujeme sa o to, aby sa tieto rozsudky nevykonali," uviedol švédsky rezort diplomacie.



Ministerstvo dodalo, že má správu aj štvrtom švédskom občanovi, ktorý mal byť v Iraku taktiež odsúdený na trest smrti, a to za iný trestný čin súvisiaci s drogami. Informáciu však zatiaľ však nevedelo overiť a potvrdiť.



Vo Švédsku sa trest smrti neudeľuje, pričom táto severská krajina sa dlhodobo stavia proti jeho vykonávaniu kdekoľvek svete.



Švédsky denník Aftonbladet ešte v júni informoval, že zmienená trojica mužov bola v Iraku obvinená z účasti na zastrelení iného švédskeho občana. K tejto streľbe údajne došlo v januári.