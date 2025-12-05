< sekcia Zahraničie
Švédsko ukončí rozvojovú pomoc pre päť krajín
Švédsko zvýši pomoc pre Ukrajinu.
Autor TASR
Štokholm 5. decembra (TASR) - Švédsko v najbližších rokoch postupne prestane poskytovať rozvojovú pomoc pre Zimbabwe, Tanzániu, Mozambik, Libériu a Bolíviu. O tieto peniaze zvýši podporu pre Ukrajinu, píše TASR podľa piatkových správ agentúr AFP a Reuters.
„Ukrajina je najdôležitejšou prioritou švédskej zahraničnej a rozvojovej politiky a preto vláda plánuje v roku 2026 zvýšiť pomoc Ukrajine na najmenej 10 miliárd korún (približne 912 miliónov eur, pozn. TASR),“ uviedol minister pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a zahraničný obchod Benjamin Dousa. Švédsko tiež v Bolívii, Libérii a Zimbabwe zatvorí svoje veľvyslanectvá a rovnaký krok čaká aj Irak.
„Neexistuje žiadna tajná tlačiareň bankoviek na účely rozvojovej pomoci a peniaze musia odniekiaľ pochádzať,“ dodal Dousa. Podľa švédskej vlády takýto krok uvoľní v nasledujúcich rokoch viac než dve miliardy korún, ktoré by mohli byť presmerované na Ukrajinu napríklad na obnovu energetickej infraštruktúry.
Od nástupu súčasnej vlády Švédsko ukončilo rozvojovú pomoc pre viac ako desať krajín, napríklad Burkinu Faso alebo Mali. Štokholm je významným svetovým poskytovateľom rozvojovej a humanitárnej pomoci, na ktorú počas posledných troch rokov vyčleňoval približne 56 miliárd korún ročne.
Vláda uviedla, že na roky 2026 až 2028 sa to zníži na 53 miliárd korún ročne, pretože prehodnotila svoje priority. Časť peňazí chce použiť na úhradu nákladov spojených s imigráciou a repatriáciou migrantov.
